Maldini: “Lavoriamo per mettere le fondamenta. Siamo caduti più volte, ci rialzeremo”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a SportWeek. Questi i passaggi più significativi: “Il Milan viene riconosciuto come squadra tecnica, che vuole proporre un calcio di qualità. E vale anche per le formazioni giovanili. Sono cose presenti nel nostro Dna più di quanto si pensi. Il valori del Milan? Passione, eleganza e ambizione. Abbiamo avuto brutte cadute, ma siamo sempre rimbalzati in alto anche se poi vanno considerate le varie epoche. Ai tempi di Berlusconi era facile risalire: c’era una struttura societaria importante e minore concorrenza. Adesso tutte le squadre inglesi e tante altre in Europa possono permettersi di spendere cifre importanti sul mercato. Futuro? Per cambiare le cose devi fare un programma a media scadenza. Ma bisogna avere l’ambizione di prendere il treno che passa e accelerare. Altrimenti non avremmo vinto lo scudetto con Zaccheroni e almeno un paio di Champions. Dovremo avere la prontezza di saltare sul treno, perché poi lassù si sta comodi e all’improvviso ti riscopri al livello degli altri, se non meglio. Quindi noi lavoriamo per mettere le fondamenta, ma siamo pronti a fare un bel balzo”, ha chiuso Maldini.

Foto: Twitter ufficiale Milan