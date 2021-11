Maldini: “La nostra squadra è competitiva, a gennaio non abbiamo intenzione di intervenire sul mercato”

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla consegna del premio Golden Foot: “Sappiamo benissimo che dovremo faticare. Ci sentiamo all’inizio, abbiamo fatto grandissime cose ma per vincere un trofeo devi fare qualcosa di eccezionale.I nostri tifosi sono abituati a campagne acquisti diverse rispetto al passato. Mercato di gennaio? Sinceramente la nostra squadra è competitiva e in questo momento non abbiamo intenzione di fare niente e non credo che faremo qualcosa sinceramente. Siamo sempre lì per i rinnovi, ci sono trattative e fin quando c’è tempo c’è speranza”.

FOTO: Twitter Milan