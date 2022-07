Maldini: “La gioia per lo scudetto è archiviata. Lottiamo per raggiungere la seconda stella”

Intervistato da MilanTv, Paolo Maldini . direttore dell’area tecnica del club rossonero, ha parlato così in occasione del ritiro della nuova stagione: “Ora si riparte, le vacanze sono state meritiate. La stagione è stata fantastica. Abbiamo ancora l’eco della scorsa stagione, ma dobbiamo ricordarci come siamo arrivati a questa vittoria. Ora dobbiamo voltare pagina. La gioia per lo scudetto è archiviata. Ora lottiamo per raggiungere la seconda stella”.

Sulla nuova stagione: “Ripeto, dobbiamo ricordarci a come ci siamo arrivati e dimenticare quella cosa inebriante che è successo dopo Sassuolo. L’anno scorso ha cementato gruppo, ma si riparte. Ogni anno è diverso”

Sul raduno: “Siamo sempre a ranghi ridotti, ma dal 15-16 avremo tutti a disposizione. Manca un po’ quello spirito di squadra dato che molti non si conoscono, ma da domani sarà routine ma anche un giorno speciale”.

Sulla stagione divisa dal Mondiale: “Bisogna abituarsi. Ci siamo abituati al Covid, alle sospensioni, alle partite senza tifosi. Dobbiamo abituarci, sarà una stagione totalmente divisa in due”.

Sugli obiettivi: “C’è la preparazione, l’idea di determinati obiettivi, la gestione del gruppo”.

Foto: twitter Milan