Maldini: “Kessie? Ci incontreremo per l’ennesima volta. Poi decideremo con estrema serenità”

Nel pre-partita di Milan-Porto, ha parlato Paolo Maldini, che ha risposto anche a una domanda su Franck Kessie.

Queste le sue parole: “Rinnovo di Kessie? Ne stiamo parlando da tanto tempo, ci sarà ancora occasione di incontrarci per l’ennesima volta col suo agente e poi decideremo con serenità. Ma in questo momento non è un tema del giorno, non è la nostra priorità. Ora abbiamo l’impegno di stasera e quello di domenica, il derby, che sono importanti. Stasera anzi è decisivo. Tutti i ragazzi, anche quelli che lo scorso anno erano in scadenza, hanno dimostrato grande professionalità e se oggi siamo in Champions il merito è anche dei vari Calhanoglu e Donnarumma”.

