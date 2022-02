Maldini: “Il Milan non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro”

Non solo Pioli, anche Paolo Maldini è una furia al termine del match pareggiato dal Milan contro l’Udinese. Così il dirigente a Milan Tv: “Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. È un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. E dico un’altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l’arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo”.

FOTO: Twitter Maldini