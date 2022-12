Maldini: “Il Milan non può accontentarsi di uno scudetto”

Intercettato a MilanTv, Paolo Maldini ha suonato la carica ai suoi ragazzi, sottolineando come una società di prestigio del calibro del Milan non possa accontentarsi di vincere un solo scudetto: “Dobbiamo essere sempre pronti. Ora dovremo affrontare dei mesi molto intensi. Siamo il Milan, non possiamo accontentarci di uno scudetto. Ci sono 4 competizioni da affrontare e le affronteremo come solo il Milan sa fare. Lo scudetto vinto ha chiuso un progetto triennale, ma sappiamo che non dobbiamo accontentarci”.

Foto: Instagram Maldini