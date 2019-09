Maldini: “Il derby è stato deludente, ma totale fiducia in Giampaolo”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato poco prima della sfida contro il Torino ai microfoni di Sky Sport: “Il derby è stato deludente dal punto di vista del risultato ma della prestazione in sé. Potevamo vincere e andare in testa alla classifica e invece siamo andati sotto 2-0 in casa con l’Inter esprimendo un gioco non all’altezza di quello che volevamo noi e il mister”.

La gara con il Torino?

“Un test importante contro una squadra che si trova nella nostra situazione. Noi pensiamo a noi e dobbiamo essere equilibrati e soprattuto noi che siamo fuori non dobbiamo farci prendere dalla fretta. Sappiamo che abbiamo fatto una scelta particolare con un allenatore che vuole giocare nel calcio che si identifica nella sua idea e c’è bisogno di tempo”.

Totale fiducia in Giampaolo?

“Totale fiducia in lui e nei giocatori”.

Quanto fu esonerato Tabarez tu dicesti: “Se è stato esonerato perché è un mite significa che la colpa è di noi giocatori”. Si può fare questo trasferimento di idee con Giampaolo?

“Sappiamo benissimo il tipo di allenatore che abbiamo preso e abbiamo parlato dalle prime settimane e di chiudere il contratto con lui. Siamo una società ambiziosa e crederemo sempre che lui è l’allenatore giusto. Questi momenti li abbiamo passati anche con Sacchi. Lui aveva delle idee ben precise, per il primo mese e mezzo non venivano, per i primi due mesi non venivano. Una volta arrivati i risultati abbiamo tutti creduto che fosse la strada giusta ed è stato tutto più facile”

Cosa state facendo per aiutare i giovani a crescere?

“E’ difficile. I giocatori di talento secondo me devono giocare ma questa è un’opinione personale. Abbiamo cercato, con i paletti del FFP, di fare una campagna acquisti ponderata con tanti giocatori a fine contratto che andavano sostituito. Abbiamo diminuito i giocatori in rosa da 29 a 25. La qualità si paga, il mercato negli ultimi tre anni è diventato davvero oneroso, abbiamo fatto delle scommesse e delle scelte ponderate”.

Leao può diventare il centravanti di questo Milan?

“Chi gioca al Milan come titolare non deve temere la concorrenza. La concorrenza ci deve essere. Se la società è ambiziosa i giocatori non possono essere sicuri del loro posto”.

Foto: Milan Twitter