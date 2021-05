Maldini: “I rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu? Sono discorsi importanti che in questo momento passano in secondo piano”

Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dal match in programma questa sera contro il Benevento: “Le critiche sono dovute ai risultati negativi. L’avevamo detto in tempi non sospetti che ci sarebbero state giornate difficili. Noi, come dirigenza, abbiamo mostrato vicinanza alla squadra. Adesso bisogna raccogliere i frutti di un lavoro lunghissimo. Ibra? Era ipotizzabile una situazione del genere, che poteva avere più infortuni. Alla squadra è mancato l’impatto e la sua personalità. Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? Sono discorsi importanti ma che in questo momento passano in secondo piano. Bisogna prima raggiungere l’obiettivo Champions”.

FOTO: Twitter Milan