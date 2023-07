Maldini: “Ho scelto l’Empoli perché ho sentito la loro voglia di farmi venire qua”

Intervenuto in conferenza stampa, il calciatore dell’Empoli, Daniel Maldini, si è così presentato ai nuovi tifosi, partendo dalla scelta di vestire la maglia del club toscano: “Ho scelto Empoli perché sono stati i primi interessati e ho sentito la loro voglia di farmi venire qua. Darò tutto, credo sia la piazza giusta per me. Spero di stare bene fisicamente per poi dare tutto”

Poi ha proseguito parlando delle sue prime impressioni: “Le prime impressioni sono positive, posso giocare un po’ ovunque davanti. Mi piace molto come gioca l’Empoli”. E sul peso del cognome: “Ormai ci ho fatto l’abitudine, ci sono pro e contro. Ma non ci penso più di tanto. Ruolo? Posso giocare dappertutto, sicuramente questo tipo di gioco che fa l’Empoli si adatta alle mie caratteristiche”

Infine: “Se mi vedo al Milan tra qualche anno? “Non saprei, sono rossonero e quindi la mia speranza è quella. Ma non si sa mai”. E sull’addio di suo padre al Milan: “Chiaramente un po’ mi dispiace, ma non dipendono da noi quindi non posso dire più di tanto”.

Foto: Instagram Empoli