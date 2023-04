Maldini: “Ho ricevuto una telefonata da Ancelotti, vuole affrontarci a Istanbul. Non sarà semplice, ma dobbiamo crederci”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato in videochat con alcuni tifosi del club del gruppo Rossoneri Kiev in cui ha svelato un curioso retroscena sui sorteggi di Champions League. L’ex capitano rossonero ha rivelato di aver avuto una telefonata con Carlo Ancelotti. Le parole riportate da La Repubblica: “Sapete qual è il problema? Che anche Ancelotti, che adesso è al Real, ha una questione in sospeso a Istanbul. Subito dopo il sorteggio, mi ha chiamato: “Paolo, ci vediamo a Istanbul, sì? Non sarà semplice, ma penso che la storia del club ci dia la possibilità di crederci. È successo già altre volte. Quando si arriva a marzo-aprile, quando arriva la Champions, si può trasformare una stagione in qualcosa di incredibile. Abbiamo questa possibilità e vogliamo sfruttarla. Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci piace sognare. Senza il sogno, probabilmente avremmo vinto meno Champions. Anche nella rosa attuale abbiamo molti sognatori. Ed è positivo che ci siano loro e che ci siano anche quelli più realisti. Anch’io ero un sognatore, quando giocavo. Mi piace sognare, la mia stessa vita è stata un sogno e lo è stata in particolar modo al Milan. Senza sognare, probabilmente anche io avrei vinto meno Champions”.

Foto: Twitter Milan