Maldini: “Fuga? Qualche partita la perderemo. Lovato è un giovane molto interessante”

Nel pre-partita della gara contro il Verona, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Romagnoli? Quando si torna dopo tanto tempo ci può stare, non possiamo lamentarci, abbiamo fuori solo Musacchio. Carattere di Ibra? Uno così lo è a 20/25 anni e lo è anche a 39. E’ la motivazione che ti eleva. Lovato? E’ un giocatore molto interessante e giovane che ha una struttura importante, i giocatori giovani e forti sono visionati. Scudetto? Non potrò essere dispiaciuto se non avremo vinto lo scudetto, lo sarò invece se non avremo fatto il massimo. Sarebbe una cosa fantastica per tutti, non solo per me. Fuga? Appartengo a quelli che dicono che qualche partita la perderemo.”

Foto: twitter Milan