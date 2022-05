Maldini elogia il figlio Daniel: “Ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli con la sua personalità”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport è intervenuto Paolo Maldini, che ha parlato della vittoria dello scudetto del Milan soffermandosi sul figlio Daniel, sottolineando di gestire bene la sua presenza nello spogliatoio: “E’ un bravissimo ragazzo che sa stare al suo posto. Viene apprezzato per quello che è. E poi il campo parla chiaro. Se tu non sei adatto per quel tipo di livello i tuoi compagni lo riconoscono subito. Questo per Daniel non succede. Poi è chiaro che deve crescere ma la sua autonomia di pensiero e di vita è chiara all’interno del gruppo”.

Foto: Instagram Daniel Maldini