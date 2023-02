Maldini: “E’ un Milan un po’ malato. Il gap economico con le big europee al momento è quasi incolmabile”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato a Mediaset nel pregara di Milan-Tottenham.

Queste le sue parole: “Il pubblico in questi anni ci ha accompagnato in un modo incredibile e questi ottavi sono una soddisfazione soprattutto per loro”.

Su Leao: “C’è sempre voglia di continuare insieme, ma in queste serate io penserei ad altro ed è quello che ci siamo detti negli scorsi giorni”.

Sulla Champions: “L’Europa è difficile, è difficile perché ci siamo appena arrivati e il gap soprattutto dal punto di vista economico è enorme. Volevamo arrivarci con meno infortuni e il nuovo sistema di gioco è dovuto soprattutto a un momento non particolarmente brillante. Questo è un Milan leggermente malato rispetto a quello che ha vinto lo Scudetto”.

Sul momento: “Io l’ho detto in tempi non sospetti: ci saranno momenti delicati. Questo è uno dei bassi e arriva in un momento topico della stagione. Abbiamo perso la possibilità di vincere due delle quattro competizioni a disposizione. Lo spirito di questa squadra deve comunque essere molto aggressivo e non deve snaturarsi”.

Sul gap con le big: “Non possiamo pensare di colmarlo in pochi anni, è impensabile. Avere presidenti alla Berlusconi che mettono capitali è visione antica. In questo momento dobbiamo fare con altre armi, ci vorrà tempo, ma dobbiamo trovare il nostro equilibrio. Le aspettative dopo aver vinto lo Scudetto sono importanti, i colori sono importanti e sappiamo di avere sulle spalle grandi responsabilità”.

Foto: Instagram personale