Maldini: “Dybala più facile e meno oneroso di De Ketelaere. Ma non sarebbe stato giusto per il nostro progetto”

“Quando Maldini dice che alcuni devono crescere si riferisce a profili come De Ketelaere? Ci saranno bocciature nel Milan?”. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministrato dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha così risposto alla domanda: “De Ketelaere è un esempio. Sarebbe stato molto più facile e molto meno oneroso per noi andare su uno come Dybala. Sarebbe stato giusto per il nostro progetto e condiviso dalla proprietà? No. Abbiamo un’idea, vogliamo costruire una squadra giovane e prendendo i giovani a volte rischi. Così è stato per Tonali al primo anno e per Charles in questo. Ma è l’idea di calcio e investimenti che condividiamo con la proprietà”.

Foto: Twitter Milan