Maldini dopo la firma: “Partiamo un po’ in ritardo, ma siamo felici del rinnovo”

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno firmato il rinnovo di contratto con il Milan. La conferma è arrivata da Paolo Maldini all’uscita da Casa Milan. Il direttore ha annunciato il proprio prolungamento con la società rossoneri ai media presenti: “Tutto a posto, abbiamo rinnovato. All’ultimo, ma abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui, della stagione e di programmare un futuro sempre vincente. Come sarà il Milan del futuro? Adesso vediamo, siamo partiti un po’ in ritardo ma adesso siamo qua. Sono felice, anche se non si vede sono felice”,

Foto: Milan Twitter