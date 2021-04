Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato così ai microfoni di Sky prima della gara contro il Parma, ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma e la possibilità che diventi una bandiera per i rossoneri: “È una scelta che uno fa e porta avanti nel tempo. Tante volte ha dato soddisfazioni, tante altre volte no. Non sono qui a giudicare, poi per fare un affare bisogna essere in due”.