Maldini: “Dobbiamo proseguire col nostro programma. Ibra un campione e fa crescere i più giovani”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Se noi oggi dovessimo vincere saremmo al sesto posto, in Europa League, e quindi il resto della stagione avrebbe aspettative più rosee. Il Milan da diversi anni non vince con la prime quattro in classifica, sarebbe ora di invertire la tendenza”.

Ibrahimovic come sta?

“Se è in campo vuol dire che sta bene. Si conosce, il suo utilizzo è stato valutato con i suoi feedback”.

Una vittoria vi ridarebbe a te e Boban quello che è giusto darvi?

“Io, Boban e Massari siamo qui da luglio 2019. Non è passato tanto tempo. Il Milan è sei anni che non si qualifica per la Champions e penso che un programma si fa almeno a medio termine. Saremo responsabili se non dovessero arrivare i risultati ma almeno facciamo finire la stagione”.

I tuoi derby?

“Nei miei primi due anni non rendevo molto. Negli ultimi anni invece speravo di giocare partite del genere”.

In cosa Ibrahimovic è un fuoriclasse?

“E’ un campione e non lo è solo perché è più forte tecnicamente degli altri ma perché pensa da professionista. Ibra, ad una squadra giovane come la nostra, può accelerare il processo di crescita dei ragazzi”.

