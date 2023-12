Maldini: “De Ketelaere? Per un ragazzo così giovane è facile sbagliare. Leao, Theo e Bennacer non piacevano”

Paolo Maldini ha offerto diversi spunti nel corso della sua intervista a “La Repubblica”. “Mi contestavano De Ketelaere, ma per un ragazzo così giovane la percentuale di insuccesso è alta. Per Ibrahimovic servirono tante riunioni. Messi? Era libero dopo il Barcellona, ma è rimasta un’idea perché Leonardo mi disse che il Paris Saint-Germain era avanti. Tonali? Avremmo fatto il possibile per non lasciarlo andare, non c’era necessità di una cessione importante. Per lui spendemmo un quinto del valore e discutemmo animatamente con Ceo e proprietà, neppure l’area scouting lo voleva”.

Foto: Twitter Milan