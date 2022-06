Maldini compie 54 anni. Gli auguri del Milan. E ora il rinnovo…

Il Milan e il popolo rossonero (ma tutto il mondo del calcio) festeggia Paolo Maldini, icona, leggenda, bandiera del club.

L’attuale direttore dell’area tecnica del Milan, compie 54 anni. Una carriera di trionfi, di successi. Una carriera che l’ha portato a vincere anche da dirigente, il primo scudetto appena conquistato, ormai un mese fa.

E il regalo più bello che tutti i tifosi del Milan aspettano, è il rinnovo del contratto in scadenza tra pochi giorni. Paradossalmente, Maldini tra 4 giorni sarebbe libero, non più legato al Milan.

Ma è questione di ore, anche per l’agognato annuncio del rinnovo, di un dirigente che si è guadagnato con il sudore e c on i fatti, il rinnovo del contratto, non solo perché si chiama Paolo Maldini.

Intanto Paolo oggi brinda per il suo compleanno, e nelle prossime ore, potrebbe brindare anche per il rinnovo del contratto con il suo club del cuore.

Wishing a great day to a great leader: happy birthday, Paolo! 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/ImSaqPYQNT — AC Milan (@acmilan) June 26, 2022

Foto: Twitter Milan