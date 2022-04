Maldini: “Cessione societaria? La squadra ha accolto tutto con curiosità ma abbiamo troppo a cui pensare”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato a Mediaset nel prepartita del derby di Coppa Italia, soffermandosi anche sulle voci della cessione societaria.

Queste le sue parole: “Cessione societaria? La squadra ha accolto tutto con curiosità ma abbiamo troppo a cui pensare per chiudere la stagione alla grande. la differenza tra vincere e non vincere è enorme, molti di questi giocatori non l’hanno sperimentata. E’ logico concentrarsi solo sul campo”.

Foto: Instagram personale