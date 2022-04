Maldini: “Cambio di proprietà? Nel futuro del Milan è normale che ci possa essere una vendita”

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, a Dazn ha parlato anche della cessione del club, affermando come sia normale che ci possa essere una vendita in futuro.

Queste le sue parole: “Cessione del Milan? Non posso dire nulla, so poco. Nel futuro del Milan è normale che ci possa essere una vendita. Quando non lo so, ma il discorso vale anche per la questione societaria. Ma s sei giornate dalla fine è dovere di tutti provare a vincere e c’è anche la Coppa Italia in palio e poi pensare anche alle questioni societarie”.