Maldini: “Assurda una guerra nel 2022. Magari vinciamo quest’anno, ma Ibra può continuare”

Raggiunto dai microfoni di SportMediaset prima del derby di Coppa Italia, Paolo Maldini ha parlato dell’iniziativa messa in campo al Meazza: “Sono manifestazioni simboliche ma che per noi hanno un senso enorme, avere una guerra in Europa nel 2022 è qualcosa che nessuno si doveva aspettare. Dobbiamo dimostrare vicinanza al popolo ucraino”.

Sulle parole di Ibrahimovic, che un paio di giorni fa ha dichiarato di voler rimanere al Milan fino a quando non lo condurrà alla vittoria di un trofeo: “Lui è un vincente, è giusto che dica questo. Magari riusciremo a vincere qualcosa quest’anno, ma ciò non vuol dire che non possa continuare con noi. Ora sta pensando a tornare a disposizione, poi per il contratto vedremo”.

Sulle possibili migliorie della rosa: “Io credo che noi siamo competitivi in tanti reparti. Ora abbiamo fuori Kjaer e Zlatan, ed è una cosa che noi stiamo soffrendo. Le partite si vincono anche prima e l’esperienza è fondamentale. A livello genere, la Champions ha detto che dobbiamo migliorare tutto per competere”.

Su Kessié: “È in scadenza e non abbiamo un accordo. La linea è dettata dal club e dalla proprietà, non ci scosteremo“.

