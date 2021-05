Maldini annuncia l’addio di Donnarumma. Ma era tutto chiaro da settembre

Nel corso di un’intervista ai canali ufficiali del Milan Paolo Maldini ha annunciato l’addio di Gigio Donnarumma. “Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. E’ difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che augurargli il meglio”. Uno scenario per noi chiaro addirittura dallo scorso settembre, quando vi anticipammo che non ci sarebbero stati margini per il rinnovo malgrado facile e inutili ottimismi. Le parole di Maldini mettono, qualora ve ne fosse bisogno, la parola fine.

Foto: Sito Milan