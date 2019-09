Malcuit, l’agente: “Non sarà il miglior terzino al mondo, ma deve giocare”

Kevin Malcuit ha trovato la sua prima presenza stagionale con il Napoli nella gara vinta a Lecce per 4-1. Il suo agente Bruno Satin ha parlato della sua situazione a Radio Kiss Kiss: “Il mister contro il Lecce gli ha dato l’opportunità e ha voluto dimostrare che è totalmente parte di questa squadra. Sta lavorando, deve continuare a fare quello che sta facendo, andando avanti con una certa qualità offensiva nei cross. Ovviamente deve crescere e migliorare: è già cresciuto tanto dopo un anno, ma per rendere questa crescita effettiva dovrebbe giocare. Altrimenti non si possono misurare progressi e crescita. Non sarà il miglior terzino destro del mondo, ma è uno forte. È ripartito e ha voglia di dimostrare di poter far parte di questa squadra come titolare fisso“.

Foto: twitter personale Malcuit