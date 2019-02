Malcuit: “A Napoli atmosfera unica, qui il calcio è religione. E con Ancelotti…”

Kevin Malcuit, laterale del Napoli, ha rilasciato la seguente intervista ai microfoni di France Football: “Fin dal primo momento ho sentito un’enorme differenza con la Ligue 1 a livello di tattica. Ancelotti mi ha fatto soprattutto lavorare sull’aspetto tattico nelle fasi difensive. Quando hai la possibilità di avere il “Mister”, uno dei migliori allenatori del mondo, ascoltiamo ogni parola perché sappiamo che miglioreremo. A Napoli le persone vivono, mangiano, respirano e dormono per il calcio. Come a Saint-Etienne, sentiamo il peso della storia indossando la maglia del Napoli. Diego Maradona ha giocato qui… Il calcio è una religione, non importa chi sei nella tua vita di tutti i giorni. Ognuno è un sostenitore del Napoli, e questo fervore, questo odore, questa atmosfera unica, lo avvertiamo ogni giorno”.

Foto: Twitter personale Malcuit