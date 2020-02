Malcom: “Sono andato via da Barcellona perché volevo giocare di più. Ho sempre dato tutto, non ho nessun rimpianto”

L’ex Barcellona Malcom – oggi tra le fila dello Zenit San Pietroburgo – ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio trascorso in maglia blaugrana.

Di seguito una parte delle sue parole.

“Sono andato via a testa alta perché volevo giocare di più. Tutti i calciatori professionisti vogliono giocare e lo Zenit mi ha voluto. Non ci sono stati problemi al Barcellona, ancora oggi parlo con Abidal. Ogni volta che ho avuto la possibilità di mettermi mostra, ho fatto bene. E nessuno può affermare il contrario, ho sempre dato tutto. Me ne sono andato con un po’ di tristezza, ma ho realizzato il mio sogno: ho giocato in Champions, ho segnato nel Clasico contro il Real Madrid. Non ho nessun rimpianto“.

Foto: Twitter ufficiale Zenit