Malcom: “Il PSG mi ha contattato, ma nessuna offerta ufficiale”

Durante l’intervista concessa a Championat, Malcom, ex attaccante del Barcellona ora allo Zenit, ha parlato dell’interesse del Paris Saint-Germain durante la scorsa sessione di calciomercato: “Si sono rivolti direttamente a me. Sono contento che un club del genere si sia mostrato molto interessato a me. Non sono arrabbiato o preoccupato perché non c’era un’offerta ufficiale, ho un contratto in corso con lo Zenit e lo rispetto, perché mi hanno sempre trattato onestamente. L’interesse del Paris Saint-Germain è il segno che sto andando nella direzione giusta”.

Foto: Instagram Malcom