Malagò sul nuovo stadio di Firenze: “Esempio utile anche per Milano”

In occasione della presentazione del progetto per il nuovo Stadio Franchi al Salone dei Cinquecento ha preso la parola anche Giovanni Malagò, presidente del Coni. Inevitabile toccare il tema della guerra: “Speriamo che quanto fatto dallo sport possa muovere le menti di chi ha partorito questa follia della guerra in Ucraina”.

Sullo stadio: “In partenza c’era un impasse, dovuto allo status di monumento. Bello, ma crea complicazioni: sono stati bravi tutti a individuare un percorso che salvaguardasse la storia e avesse il coraggio di guardare avanti. Qui c’è stato coraggio, o non se ne veniva fuori. In altre città, vedi Milano, devono uscire dall’equivoco. Faccio gli auguri alla città di Firenze per questo progetto, meraviglioso“.

Foto: Twitter Coni