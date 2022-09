Malagò: “Soddisfatto dei risultati dell’Italia. Siamo l’unico paese che prova ad essere competitivo in tutte le attività”

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato dei risultati sportivi dell’Italia: “Sono felice dei risultati sportivi conseguiti dell’Italia in tutti gli sport e nelle discipline olimpiche. Siamo l’unico paese al mondo che prova ad essere competitivo in tutte le attività”. Infine ha concluso il suo intervento parlando della Roma: “Noi romanisti siamo abituati a soffrire. A Tirana non sono andato per scaramanzia”.

Foto: Twitter Coni