Malagò ricorda Berlusconi: “Lo sport gli deve moltissimo, perso un gigante”

Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi: “Lo sport gli deve moltissimo. Trentuno anni, 29 trofei di cui 13 internazionali. Non a caso il Milan fino a pochi mesi fa era la squadra più titolata in assoluto. Impressionante la bacheca, merito della sua genialità, della sua generosità e capacità organizzativa. Un uomo di sport poliedrico”, si legge su Ansa.

Poi ha proseguito: “Un aneddoto: avevo proposto di dargli il Collare d’Oro al meritavo sportivo a fine anno, sperando che le sue condizioni gli permettessero di venire a ritirarlo – ha aggiunto – E’ un pezzo del paese che se ne va, non posso dare giudizi in altri contesti per cui non ho ruoli. Ma nello sport abbiamo perso un gigante e mi unisco al dolore dei familiari. E’ una notizia che ci ha reso tutti molto tristi e, anche se si sapeva che c’erano condizioni di salute complicate, non ha trovato preparato nessuno.

Foto: Twitter CONI