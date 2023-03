Malagò: “Ospitare l’Europeo è l’unica soluzione per risolvere il problema stadi in Italia”

Nel corso dell’assegnazione del premio Bearzot a Luciano Spalletti, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, è tornato a parlare del problema stadi in Italia: “Siamo stati ieri a colloquio dal Sindaco di Napoli. Lo dico da molti anni, c’è solo una possibilità e non ne esistono altre per provare a risolvere il problema stadi in Italia: bisogna vincere la candidatura agli Europei per avere impianti pronti con certi requisiti e parametri”. Ricordiamo che l’Italia s’è candidata per ospitare questa competizione tra nove anni, nel 2032.

Foto: Twitter Coni