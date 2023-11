Malagò: “La squadra non mi è dispiaciuta. Con l’Italia le cose facili non ci sono mai state”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha così commentato la sfida di ieri sera tra Italia e Ucraina che ha sancito la qualificazione degli Azzurri ai prossimi Europei: “Risultato molto buono in una situazione complicata, una partita non semplice. La squadra non mi e’ dispiaciuta. E poi con l’Italia le cose facili non ci sono mai state”. E sul contatto tra Cristante e Mudryk: “Io non posso dire che c’era il rigore, ma non mi sento neanche di dire che non c’era”, conclude.

Foto: Twitter Coni