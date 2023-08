Malagò: “La candidatura dell’Italia con la Turchia? Noi abbiamo la storia, ma loro hanno gli stadi pronti”

L’Italia ha presentato una candidatura congiunta alla Turchia al fine di ospitare gli Europei del 2032. La scelta ha destato qualche polemica.

Questa mattina Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio TV Serie A, esprimendo il suo pensiero anche su questo punto: “E’ stata fatta una scelta che qualcuno non ha gradito. Sappiamo cosa ciò comporti in termini di valutazione a livello di politica internazionale. Era però necessario guardare quale sarebbe stata l’alternativa di giocarsi la partita in maniera autonoma. L’alternativa è che sarebbe stata una partita che potevamo vincere, ma anche perdere. L’Italia ha sicuramente prestigio, storia, arte, ma la Turchia ha le strutture pronte. In particolar modo, Istanbul è la città che ha più volte gareggiato per le grandi manifestazioni. Bisogna considerare il fatto che i loro stadi sono già pronti”.

Foto: Twitter CONI