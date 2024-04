Malagò: “Il progetto per il nuovo stadio della Roma va avanti. De Rossi? Merita il rinnovo”

Il presidente del CONI Giovanni Malagò, presente all’evento organizzato a Roma in occasione della Giornata Nazionale dell’Impiantistica Sportiva, ha parlato del nuovo stadio della Roma e dell’ormai imminente derby della Capitale, che si disputerà tra i giallorossi e la Lazio sabato alle ore 18:00. Queste le sue parole:

“Non ci sono i progettisti del nuovo stadio della Roma? Si vede che stanno lavorando specificatamente per il progetto. So che le cose vanno avanti, non è un progetto che si sblocca in poche settimane. Ma non mi risultano passi indietro, nel modo più assoluto. Conosciamo le tempistiche del nostro paese, basta parlare con un imprenditore che vuole costruire una fabbrica o un supermercato. Immaginatevi lo stadio che è qualcosa di ancora più impattante. Ma non mi risultano elementi controindicativi. Disarmante l’allerta per il derby, qualcuno ancora non si rende conto del danno che fanno alle loro squadre e alla collettività. Condannarli è fin troppo poco, mi dispiace molto per le intemperanze avvenute nel derby di Coppa Italia. Come vivrò il derby? Non ricordo da tempo un derby bello, poi negli ultimi la Roma ha sempre perso. De Rossi merita il rinnovo, visto il seguito che aveva Mourinho la scelta mi è sembrata intelligente per la piazza”.

Foto: Twitter CONI