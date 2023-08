Malagò: “Buffon è stato il più grande di tutti i tempi. Ruolo in Nazionale? È presto”

Intervenuto su Rai 3, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha così commentato il ritiro di Gianluigi Buffon: “Martedì ci ho parlato. Si tratta di un giocatore immenso, è difficile fare delle classifiche, ma forse è stato il più grande di tutti i tempi. Posizione in Nazionale? Sicuramente è una bandiera italiana, ma per il resto è presto per parlarne”.

Foto: Twitter CONI