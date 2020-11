Malagò: “Bisogna votare entro il 15 marzo, o le federazioni verranno commissariate”

Al termine della Giunta nazionale il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato così in conferenza stampa:

“La legge é chiarissima: le federazioni si devono organizzare per votare entro il 15 marzo 2021. Chi non lo fa viene commissariato, altrimenti finisce commissariato il CONI. Due federazioni hanno chiesto di non votare per questioni legate ai numeri e alla complessità dell’organizzazione. Non mi permetto di giudicare nel merito le richieste, ma ricordo solo che il Consiglio nazionale aveva chiesto al Governo di poter convocare le assemblee elettorali dopo i Giochi di Tokyo, solo per chi ne sentisse la necessità. A meno di non fare una nuova norma ora, una cosa che non sarebbe corretta verso chi ha già fatto le elezioni, bisogna votare entro il 15 marzo”.

Foto: Twitter ufficiale CONI