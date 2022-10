Majer: “Fino a dicembre dobbiamo continuare così, poi sarà la società a decidere se fare arrivare qualcuno”

La capolista Reggina sabato (ore 14:00) va a fare visita al blasonato Parma in una gara sicuramente ostica per gli amaranto. Sul match, intervistato a La Gazzetta dello Sport, si è espresso il centrocampista sloveno Zan Majer: “Il Parma sarà un’avversaria forte in tutti i reparti. Ma anche per loro sarà dura. Non guardiamo la classifica, ma cerchiamo di mantenere l’attuale posizione fino alla fine. La B è lunga e può cambiare ancora tanto, è presto per i bilanci. La continuità è fondamentale, come la serenità nello spogliatoio, e noi siamo un bel gruppo. Fino a dicembre dobbiamo continuare con questa andatura, poi spetterà alla società, se riterrà opportuno fare arrivare qualcuno”.

Foto: instagram Majer