Maitland-Niles si presenta a Lione: “Sono molto felice, devo cogliere questa opportunità e rilanciarmi”

Ainsley Maitland-Niles ha firmato con il Lione con un contratto che scadrà a giugno 2027.

Queste le parole dell’inglese, passato anche a Roma per un breve periodo: “Sono molto felice di firmare qui. Se all’età di 6 anni mi avessero detto che un giorno sarei stato al Lione, non l’avrei mai immaginato! Dovevo assolutamente cogliere questa opportunità. La mia posizione in campo preferita? Centrocampista. Spero di impormi in questa posizione, ma sono pronto a lavorare ovunque per aiutare la squadra”.

Foto: twitter Lione