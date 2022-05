Maitland-Niles saluta la Roma: “Grazie per aver creduto in me”

L’avventura di Maitland-Niles alla Roma è finita, il giocatore arrivato dall’Arsenal in prestito secco tornerà a Londra. Prima di congedarsi, il terzino ha pubblicato un post su Instagram per ringraziare società e tifosi: “Un gran modo di finire la stagione, grazie ai tifosi della Roma, ai giocatori e allo staff per avermi accolto e aver creduto in me come uno di loro nel breve periodo che abbiamo passato insieme. Che esperienza essere parte della storia insieme al club”. A questo post ha replicato Mourinho che ha risposto: “Ci mancherai. Uno di noi”

Foto: Twitter Roma