Maitland-Niles: “Io e Sergio Oliveira portiamo una mentalità vincente. La Serie A è molto tecnica e tattica”

Il nuovo esterno della Roma a disposizione di Mourinho Maitland-Niles si è presentato in conferenza stampa: “Sono in una buona squadra, la Serie A è una grande Lega Molto tattica e tecnica. E’ un po’ diverso dalla Premier League, ma è un campionato dove serve mantenere la concentrazione alta dal primo all’ultimo minuto. Gli alti e bassi fanno parte del calcio, quei sette minuti ci sono costati caro. Dobbiamo lavorare in questo senso per cambiare la nostra mentalità e avere la concentrazione per tutta la partita. E’ un obiettivo che si raggiunge solo lavorando tutti insieme. Sono forte, veloce e ho una buona tecnica. Ora si tratta di mettere in pratica queste qualità affinché le mie prestazioni siano elevate. Posso migliorare nella regolarità di rendimento. Ogni azione deve essere incisiva. Sono convinto che sia io che Sergio Oliveira porteremo questa mentalità per vincere tutti insieme. Il club ci chiede di vincere, se non lo facciamo non siamo contenti. Dobbiamo tornare al successo per tornare a sorridere ed essere felici”.

FOTO: instagram personale