Mainz, sospeso El Ghazi dopo una storia pro-Palestina

Il Mainz ha deciso di sospnedere Anwar El Ghazi dopo che aveva pubblicato una storia su Instagram a sostegno della Palestina. Questo il comunicato: “1. L’FSV Mainz 05 sospende Anwar El Ghazi dagli allenamenti e dalle partite. L’esenzione è una risposta a un post sui social media del 28enne domenica sera, ora cancellato. In questo modo El Ghazi ha preso una posizione intollerabile per il club sul conflitto in Medio Oriente. Il rilascio è stato preceduto da una discussione dettagliata tra il consiglio e il giocatore. Mainz 05 riconosce che ci sono prospettive diverse sul complesso conflitto in Medio Oriente che va avanti da decenni. Il club però prende chiaramente le distanze dal contenuto del post in quanto non rispecchia i valori del nostro club”.

Foto: Instagram Mainz