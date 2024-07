Mainoo: “Vincere l’Europeo è l’unica ragione per cui siamo qui. Vogliamo scrivere il nostro nome nella storia”

Il centrocampista del Manchester United e della Nazionale inglese, Kobbie Mainoo, ha parlato ai microfoni della federazione inglese in vista della finale di Euro 2024 contro la Spagna.

Queste le sue parole: “Una vittoria in finale? Al 100% è questo l’obiettivo, è l’unica ragione per cui siamo qui. Non siamo qui per arrivare in finale e poi smettere. Siamo qui per vincere e per scrivere il nostro nome nella storia. Cosa servirà? Una prestazione di squadra, nel complesso. Tutti si sono impegnati al massimo contro un avversario difficile e sono riusciti a vincere. Che finale di Ollie Watkins. Che bel modo di fare”. E proprio dalla partita con la Slovacchia Mainoo si è detto contento di come è proseguito il cammino personale con i Tre Leoni in Germania: “Sono qui per fare un lavoro per la squadra e sono qui per vincere. È un sogno che si realizza. Non posso farmi prendere dalle luci della ribalta. Devo abbassare la testa e fare il mio lavoro”.

Foto: Instagram personale