Giornata di visite mediche per il nuovo portiere del Milan. Intorno alle 9 del mattino, Mike Maignan si è recato alla clinica La Madonnina, dove ha sostenuto la prima parte di visite mediche. I test si sono conclusi poco prima delle ore 13. Il portiere ex Lille ha lasciato la struttura e si è recato, successivamente, al centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva.

FOTO: Twitter Maignan