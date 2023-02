Maignan torna ad allenarsi in gruppo e suona la carica sui social: “Stesse intenzioni”

Mike Maignan è tornato ad allensarsi in gruppo nel Milan. Si tratta di un recupero fondamentale per Stefano Pioli, che non aveva a disposizione il portiere francese da ottobre.

Il portiere ha postato alcuni scatti dell’allenamento odierno sui social. Su twitter ha scritto: “Stesse intenzioni”.

Foto: twitter personale