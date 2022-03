Maignan sull’esordio in Nazionale: “Ho provato tante emozioni, giocavo a casa. Un momento che porterò con me”

Ieri l’esordio con la Nazionale francese nella sua Lille. Oggi, sui Social tutta la gioia di Mike Maignan: “Ho provato tante emozioni perché fra l’altro giocavo in casa, a Lille dove ho vissuto anni belli e in più giocare con la Nazionale francese è sempre speciale. È stata una bella serata, un momento piacevole che porterò con me, come anche la vittoria e il mio esordio da titolare in Nazionale”.

FOTO: Instagram Maignan