Maignan: “Se la mia squadra non vince è un problema. La mentalità è fondamentale”

Mike Maignan, portiere del Milan, è stato intervistato nel corso del format ESN Talks, organizzato dall’Excellence Sport Nation, l’agenzia che cura i suoi interessi. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Inizialmente volevo fare l’attaccante, poi mi sono spostato in porta. Per fare questo ruolo devi avere personalità, in quello che facciamo ognuno di noi vuole essere il migliore. Ora sono molto determinato, so quello che devo fare, la mentalità è fondamentale. La mia squadra deve sempre vincere, se non lo fa è un problema. Spero di continuare a fare questo lavoro per molto tempo, andare avanti aiuterà tutte le persone che sono state con me sin dall’inizio”.

