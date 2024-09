Maignan sbotta con i compagni: “Solo due italiani sarebbero titolari in questa Francia”

Mike Maignan si fa sentire negli spogliatoi. Al portiere del Milan e della Nazionale francese non è piaciuto l’atteggiamento dei suoi, nella gara persa ieri sera 3-1 contro l’Italia. Al portiere, secondo quanto riferito da L’Equipe, non è piaciuto in particolare l’atteggiamento della Nazionale transalpina. Secondo il quotidiano sportivo francese, Maignan si sarebbe infatti fatto sentire, urlando ai compagni per alcuni minuti. A detta dell’estremo difensore rossonero solo due giocatori della Nazionale azzurra avrebbero potuto giocare titolare in quella francese. I compagni non avrebbero risposto, rimanendo a testa bassa e a musi lunghi per un ko che evidentemente non si aspettavano.

Foto: Instagram Maignan