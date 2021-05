Maignan è sbarcato a Linate (esclusiva Sportitalia). Donnarumma sempre più lontano dal Milan

Mike Maignan è sbarcato a Linate, come testimoniano le immagini esclusive di Sportitalia. Il Milan ha chiuso l’operazione con il Lille per il portiere classe 1995, affare da circa 15 milioni e da 3 milioni di ingaggio. Il Milan ha deciso di anticipare l’arrivo del portiere in Italia proprio per non correre alcun tipo di rischio su una decisione che aveva preso diverso tempo fa. Nella giornata di domani sono in programma le visite mediche.

Questa è l’ennesima e ulteriore conferma di un rinnovo sempre più lontano per Gianluigi Donnarumma. Come vi raccontiamo addirittura dallo scorso settembre, il portiere – protagonista di una straordinaria stagione – è ormai a un passo dall’addio. E già dalla scorsa estate, lo ribadiamo, la Juve aveva mosso passi importanti per chiudere l’operazione. La conquista della qualificazione in Champions porterà il club bianconero a insistere, c’era stato l’inserimento di un club straniero, ma vale quanto è chiaro fin da settembre: Donnarumma sempre più lontano dal Milan, la Juve in agguato.

Foto: Twitter Sportitalia