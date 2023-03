Maignan salva, Giroud segna: Milan avanti 1-0 sulla Salernitana all’intervallo

Termina 1-0 la prima frazione di gioco a San Siro tra Milan e Salernitana. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 23′: Rafael Leao tenta il tiro, ma non colpisce bene e diventa un cross per Giroud e Brahim Diaz che non riescono a girare in porta. Cinque minuti più tardi ci prova Giroud in acrobazia, ma il suo tiro sorvola la traversa. Al 32′ arriva la prima grande occasione per gli ospiti: Bohinen apparecchia per Kastanos, che calcia a lato da pochi metri. Troppo lenta l’esecuzione del centrocampista granata. Al 37′ ci riprova Leao, ma il suo tiro si spegne sul fondo a pochi centimetri dalla porta dopo la deviazione di Gyomber. Al 42′ Thiaw valuta male il rimbalzo, scappa via Boulaye Dia che si invola verso la porta, ma Maignan compie un autentico miracolo e ferma l’attaccante in scivolata al limite dell’area. Gol sbagliato, gol subito. E al 46′ il Milan passa in vantaggio con la girata di testa da calcio d’angolo del solito Olivier Giroud.

Foto: Instagram Milan