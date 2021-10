Maignan rientrerà nel 2022, stop di almeno dieci settimane per il francese. Il comunicato del Milan

Il Milan ha comunicato le condizioni di Maignan e l’operazione avvenuta nel pomeriggio completamente riuscita. Per il portiere francese si prospetta uno stop molto lungo con il rientro previsto a questo punto nel 2022. Il comunicato: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. L’intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal Dottor Loris Pegoli alla presenza del Responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane”.

FOTO: Twitter personale Maignan